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25 ноября, 12:45

Путин рассказал, что иногда лично говорит по телефону с участниками спецоперации

Президент России Владимир Путин признался, что иногда напрямую говорит с военными РФ, которые особо отличились в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в ходе встречи с матерями, чьи сыновья участвуют в СВО.

Путин рассказал, что иногда лично говорит по телефону с участниками спецоперации. Видео © LIFE

"Я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня, звонки были через мам. <…> Они герои!" — сказал глава государства.

Путин: Власти РФ будут делать всё, чтобы мамы погибших бойцов не чувствовали себя забытыми

Путин: Власти РФ будут делать всё, чтобы мамы погибших бойцов не чувствовали себя забытыми

Сегодня глава государства Владимир Путин встречается с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Пресс-служба Кремля сообщила, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

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