Путин рассказал, что иногда лично говорит по телефону с участниками спецоперации
Президент России Владимир Путин признался, что иногда напрямую говорит с военными РФ, которые особо отличились в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в ходе встречи с матерями, чьи сыновья участвуют в СВО.
Путин рассказал, что иногда лично говорит по телефону с участниками спецоперации. Видео © LIFE
"Я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня также удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня, звонки были через мам. <…> Они герои!" — сказал глава государства.
Сегодня глава государства Владимир Путин встречается с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Пресс-служба Кремля сообщила, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.