Президент России Владимир Путин признался, что иногда напрямую говорит с военными РФ, которые особо отличились в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в ходе встречи с матерями, чьи сыновья участвуют в СВО.

Путин рассказал, что иногда лично говорит по телефону с участниками спецоперации. Видео © LIFE

"Я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня также удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня, звонки были через мам. <…> Они герои!" — сказал глава государства.