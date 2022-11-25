Путин: Власти РФ будут делать всё, чтобы мамы погибших бойцов не чувствовали себя забытыми

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ разделяют боль матерей, сыновья которых погибли в зоне спецоперации, и сделают всё, чтобы они не чувствовали себя забытыми.

"Хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем и будем делать всё, чтобы вы не чувствовали себя забытыми. Сделаем всё, что от нас зависит, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой", — сказал российский лидер на встрече с матерями участников СВО, которая проходит в Ново-Огарёве.