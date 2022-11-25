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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 12:36

Путин: Власти РФ будут делать всё, чтобы мамы погибших бойцов не чувствовали себя забытыми

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ разделяют боль матерей, сыновья которых погибли в зоне спецоперации, и сделают всё, чтобы они не чувствовали себя забытыми.

Путин заявил, что власти РФ будут делать всё, чтобы мамы погибших бойцов не чувствовали себя забытыми. Видео © LIFE

"Хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем и будем делать всё, чтобы вы не чувствовали себя забытыми. Сделаем всё, что от нас зависит, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой", — сказал российский лидер на встрече с матерями участников СВО, которая проходит в Ново-Огарёве.

В Кремле пока не думали над периодичностью встреч Путина с матерями участников СВО
В Кремле пока не думали над периодичностью встреч Путина с матерями участников СВО

Ранее Лайф рассказывал, что Путин получает данные о реальном положении дел в ходе СВО из первых рук. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер проводит различные встречи, однако не все из них публичные.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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