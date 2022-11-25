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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 12:32

Путин на встрече с матерями военных посетовал на обилие фейков в Интернете

Президент Владимир Путин: В Интернете много фейков, там ничему нельзя доверять

Интернет заполнен фейками и информационными атаками, поэтому информации из Сети зачастую доверять нельзя. Такое мнение выразил президент Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции.

"Ясно, что жизнь — сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в Интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, всегда было так, но с учётом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным", — отметил он.

Российский лидер отметил, что собрал этих женщин в Ново-Огарёве, чтобы узнать информацию о происходящем из их уст. По словам главы государства, к нему стекаются различные данные из разных источников, но совсем другое дело — это их оценки и предложения.

Путин поручил создать ресурс по актуализации документов воинского учёта
Путин поручил создать ресурс по актуализации документов воинского учёта

Ранее стало известно, что Путин не собирается объявлять полную "мобилизацию страны" во время Послания Федеральному собранию. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения ряда СМИ о планах главы государства до конца года выступить с речью о мобилизации "как солдат и офицеров, так и экономики".

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ТАСС / Александр Щербак

Александр Юнашев
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