Путин на встрече с матерями военных посетовал на обилие фейков в Интернете

Интернет заполнен фейками и информационными атаками, поэтому информации из Сети зачастую доверять нельзя. Такое мнение выразил президент Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции.

"Ясно, что жизнь — сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в Интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, всегда было так, но с учётом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным", — отметил он.

Российский лидер отметил, что собрал этих женщин в Ново-Огарёве, чтобы узнать информацию о происходящем из их уст. По словам главы государства, к нему стекаются различные данные из разных источников, но совсем другое дело — это их оценки и предложения.