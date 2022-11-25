В Москве на Бауманской улице загорелся ТЦ "Елоховский пассаж"
В Москве на улице Бауманской горит торговый центр "Елоховский пассаж". Данных о пострадавших пока не поступало, но, по информации Лайфа, внутри могут быть заблокированы люди.
В Москве горит ТЦ "Елоховский пассаж" на улице Бауманской. Видео © LIFE
Кадры с места происшествия есть в нашем распоряжении. На них видно, как чёрный столб дыма окутал здание. Посетителей центра эвакуируют. На место прибыли пожарные, спасатели, а также медики. О пострадавших не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в центре Москвы. Возгорание на цветочном складе около Комсомольской площади произошло днём 20 ноября. Огонь охватил всё двухэтажное здание, начался мощный пожар. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Жертвами происшествия стали семь человек.
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