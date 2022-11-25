Около 60% россиян уверены, что строить брак проще с музыкальным единомышленником

Порой музыкальные вкусы или случайно включённая композиция может сказать о человеке гораздо больше, нежели вся переписка с ним или другие его черты и привычки. Как пристрастия к тем или иным музыкальным направлениям могут отразиться на браке, рассказали участники опроса HiFi-сервиса "Звук" и Mamba, результаты которого оказались в распоряжении Лайфа.

"Почти 60% людей уверены: строить брак с музыкальным единомышленником проще. А 70% считают, что если вы любите похожие треки, то чувство единения с партнёром будет крепче", — говорится в результатах исследования.

Так, 94% респондентов отметили, что являются меломанами, а 67% участников опроса признались, что совпадение музыкальных вкусов может быть очень важным для длительных отношений. Для 47% пользователей сервиса Mamba оказалось крайне важным слушать то же, что и его партнёр, чуть меньше — 43% — отметили важность совпадения вкусов в мире кино и сериалов, а 60% и вовсе признались, что мечтали бы встречаться с музыкантом.

"58% слушают музыку на свиданиях. Самыми популярными жанрами для первого свидания стали поп (40%), классика (25%), блюз и джаз (22%). На четвёртом месте — дэнс-направления (14% ), ровно столько же набрал шансон (14%)", — также подчёркивается в результатах исследования.

По мнению половины респондентов, именно музыка может сгладить неудобные паузы во время первого свидания, а для 17% респондентов это вовсе неотъемлемая часть встречи. Для 60% пользователей сервиса Mamba указание музыкальных предпочтений человека может стать сигналом к тому, понравится ли он ему или же нет, тогда как 32% и вовсе рассказывают своему собеседнику, что слушают.

Фото предоставлено Лайфу

"Общие музыкальные вкусы, как и общие ценности, служат укреплению и поддержанию связи с другим человеком — "Ты такой же, как я!" Но одновременно и разница в музыкальных вкусах тоже может послужить дружбе и связи, если есть любопытство и интерес к другому человеку — "А почему тебе нравится эта музыка? Расскажи, как ты с ней познакомился?" До оценки активируется ассоциация, которая будет наряду со всеми критериями иметь важное значение. Человеку свойственно ассоциировать вещи с чем-то", — отметила психолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Дарья Якуба.

По мнению клинического психолога Александра Шестакова, музыка издревле является крайне важным способом коммуникации между людьми, и если треки вызывают у человека экстаз, то он может начать искать тех, кто предпочитает слушать те же композиции, что и он сам.

"То есть если что-то в мире восстанавливает наш эмоциональный баланс, то этим непременно стоит воспользоваться и уж тем более поделиться с другими. А если они при этом разделяют интерес, то это укрепляет нашу эмоциональную связь с человеком. И конечно же, нам легче искать "своих" партнёров, потому как музыку часто сопровождает отражение культуры, стиля и образа жизни современного человека", — добавил Шестаков.