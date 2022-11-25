Путин поручил создать ресурс по актуализации документов воинского учёта

Сервис должен быть создан до 1 апреля 2024 года. Ресурс будет содержать сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта. Координатором назначено Министерство обороны РФ.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не собирается объявлять полную "мобилизацию страны" во время Послания Федеральному собранию. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения ряда СМИ о планах главы государства до конца года выступить с речью о мобилизации "как солдат и офицеров, так и экономики", а также о "новых мировых правилах игры" и судьбе всех россиян.