Кадыров рассказал о безуспешной попытке ВСУ контратаковать в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пресечении контратаки украинских военных союзными силами в ДНР. По его словам, российским военным удалось уничтожить несколько единиц техники противника.

"В городе Соледаре ДНР силами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК "Вагнер" успешно пресечена контратака украинских бандформирований", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов доложил ему об уничтожении союзными силами пяти вражеских танков, девяти БМП, одного МТЛБ (многоцелевой транспортёр), а также о трёх сбитых беспилотниках ВСУ.

По словам Кадырова, противник также пытался остановить продвижение российских войск в районе посёлка городского типа Нижняя Белогоровка в ЛНР.

"В результате боя враг потерял две БМП и большое количество личного состава в количестве до 150 натовцев и вээсушников на обоих направлениях", — добавил Кадыров.