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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 12:34
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Кадыров рассказал о безуспешной попытке ВСУ контратаковать в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пресечении контратаки украинских военных союзными силами в ДНР. По его словам, российским военным удалось уничтожить несколько единиц техники противника.

"В городе Соледаре ДНР силами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК "Вагнер" успешно пресечена контратака украинских бандформирований", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов доложил ему об уничтожении союзными силами пяти вражеских танков, девяти БМП, одного МТЛБ (многоцелевой транспортёр), а также о трёх сбитых беспилотниках ВСУ.

По словам Кадырова, противник также пытался остановить продвижение российских войск в районе посёлка городского типа Нижняя Белогоровка в ЛНР.

"В результате боя враг потерял две БМП и большое количество личного состава в количестве до 150 натовцев и вээсушников на обоих направлениях", — добавил Кадыров.

ВС РФ рассеяли и отбросили на исходные позиции бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ рассеяли и отбросили на исходные позиции бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Также, по данным Минобороны России, российские войска сорвали атаки ВСУ в направлении двух населённых пунктов Луганской Народной Республики. В ходе выполнения задач на Краснолиманском направлении за сутки удалось ликвидировать до 70 украинских военных.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке
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