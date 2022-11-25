Психолог рассказала о значении снов с точки зрения науки

Сновидение — субъективное восприятие образов, возникающих в сознании спящего человека. О том, как сновидения трактуются в психологии, РИА ФАН рассказала психолог Людмила Суздальцева. По её словам, учёные уверены, что для мозга нет разницы между событиями, происходящими во сне и наяву.

"Сновидения — это прежде всего способ переработки психикой каких-либо переживаний. Таким образом психика справляется с тем, с чем она не справилась в период бодрствования", — рассказала она.

Австрийский психолог Зигмунд Фрейд говорил, что сны — разговор бессознательного. С этой точки зрения видимые образы могут говорить о важных, недоделанных или непереработанных вещах. При этом в возможности поставить на их основании диагноз Суздальцева не уверена.

"Любая психологическая диагностика связана прежде всего именно с рассказом человека, с оценкой самого человека того, что для него этот сон значит. Точно так же и со снами: может присниться абсолютно всё, но важно какой смысл человек придаёт этому. Как эмоционально он к этому относится, что видит и какое значение это для него имеет", — заключила специалист.