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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 12:38
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Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в ходе СВО

Президент России Владимир Путин признался, что лично разделяет боль всех матерей, которые потеряли сыновей во время специальной военной операции на Украине.

Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в ходе СВО. Видео © LIFE

Как заметил глава государства, настроение у матерей военнослужащих – участников СВО в канун Дня матери не праздничное, а скорее связанное с чувствами тревоги и заботы, ведь для мамы сын, вне зависимости от его возраста, — всегда ребёнок.

"Для тех, кто присутствует здесь и потерял сына, это связано с мыслями об этой трагедии. Язык не поворачивается говорить формальных вещей, связанных с соболезнованиями, но скажу, что я, всё руководство страны разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты ребёнка, сына. Особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала", — заявил Путин во время встречи с матерями участников СВО.

В Кремле пока не думали над периодичностью встреч Путина с матерями участников СВО
В Кремле пока не думали над периодичностью встреч Путина с матерями участников СВО

Ранее представитель Кремля заявил, что Владимир Путин проведёт обстоятельную встречу без повестки дня с матерями военнослужащих – участников СВО. Впоследствии будут опубликованы первые слова главы государства, а дальнейшая открытость беседы будет зависеть от желания её участниц.

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kremlin.ru

Артур Белкин
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