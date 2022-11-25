Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в ходе СВО

Как заметил глава государства, настроение у матерей военнослужащих – участников СВО в канун Дня матери не праздничное, а скорее связанное с чувствами тревоги и заботы, ведь для мамы сын, вне зависимости от его возраста, — всегда ребёнок.

"Для тех, кто присутствует здесь и потерял сына, это связано с мыслями об этой трагедии. Язык не поворачивается говорить формальных вещей, связанных с соболезнованиями, но скажу, что я, всё руководство страны разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты ребёнка, сына. Особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала", — заявил Путин во время встречи с матерями участников СВО.