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Опубликовано 25 ноября 2022, 12:40

Украина и Россия обменялись военнопленными в третий раз за последние три дня

Глава ДНР Пушилин сообщил о новом обмене пленными с украинской стороной по формуле "9 на 9"

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об очередном раунде обмена военнопленными с Украиной. По его словам, на родину вернутся девять российских бойцов, в том числе один из ДНР. Столько же пленных передано и украинской стороне.

"Сегодня с Украиной проходит обмен по формуле "9 на 9". Среди освобождённых российских бойцов один из Донецкой Народной Республики", — сообщается в телеграмм-канале Пушилина.

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Напомним, что это уже третий обмен военнопленными с Украиной за три дня. Накануне Минобороны сообщало, что 50 российских военнослужащих вернулись на родину с подконтрольной Киеву территории. А днём ранее из украинского плена вернулись 35 военных, которым грозила смертельная опасность.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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