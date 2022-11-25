Украина и Россия обменялись военнопленными в третий раз за последние три дня
Глава ДНР Пушилин сообщил о новом обмене пленными с украинской стороной по формуле "9 на 9"
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об очередном раунде обмена военнопленными с Украиной. По его словам, на родину вернутся девять российских бойцов, в том числе один из ДНР. Столько же пленных передано и украинской стороне.
"Сегодня с Украиной проходит обмен по формуле "9 на 9". Среди освобождённых российских бойцов один из Донецкой Народной Республики", — сообщается в телеграмм-канале Пушилина.
Напомним, что это уже третий обмен военнопленными с Украиной за три дня. Накануне Минобороны сообщало, что 50 российских военнослужащих вернулись на родину с подконтрольной Киеву территории. А днём ранее из украинского плена вернулись 35 военных, которым грозила смертельная опасность.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ