Украина и Россия обменялись военнопленными в третий раз за последние три дня

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об очередном раунде обмена военнопленными с Украиной. По его словам, на родину вернутся девять российских бойцов, в том числе один из ДНР. Столько же пленных передано и украинской стороне.