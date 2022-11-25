ВСУ обстреляли сёла Старый Хутор и Бирюч в Белгородской области

Украинские военные в очередной раз атаковали Белгородскую область. На этот раз под обстрел попали сёла Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела сёл Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа пострадавших нет. На данный момент повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях: помимо выбитых окон, посечённых кровли и забора, разрушения есть и у хозпостроек", — написал он в телеграм-канале.