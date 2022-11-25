К реставрации Петропавловской крепости могут приступить уже в начале 2023 года

На восстановление фасада Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге выделили 1 миллиард 300 миллионов рублей, а приступить к работе планируют в течение двух месяцев. По словам Владимира Кириллова, генерального директора Музея истории Санкт-Петербурга, в ведении которого и находится объект, работ предстоит много.

"За два года нам нужно полностью перебрать фасад. Потому что те железные опоры, которые были сделаны ещё во времена Екатерины Великой, уже сгнили, и, когда всё это может рухнуть, не знает никто... Это то, что необходимо делать сейчас, и делать так, чтобы стояло на века", — цитирует его газета "Петербургский дневник".

При этом проект реставрационных работ уже есть и прошёл госэкспертизу. Приступить к восстановлению планируют в январе следующего года. По словам Кириллова, важно во время работ сделать пребывание туристов на территории максимально комфортным.

"Сейчас остаётся только определиться — начинать эту работу с внешней или внутренней стороны фасада. Но это уже вопрос специалистов. Наша задача — заранее всё предусмотреть и сделать так, чтобы ремонт не мешал потоку туристов, для которых пребывание в крепости должно быть максимально комфортным", — заключил он.