Россияне оценили свои офисы и рассказали, чего в них не хватает

В среднем в течение жизни человек проводит на работе от восьми до десяти лет. Однако остаётся вопрос, многие ли довольны качеством офисов и дорогой до места работы. Чтобы ответить на него, Центр СИТИ НИУ ВШЭ провёл исследование, в котором приняли участие москвичи и жители других регионов России.

Согласно итогам, доля офисных работников в Москве существенно выше в сравнении с другими городами — 50% против 31%. Так, подавляющее большинство москвичей (85%) и россиян (89%) выразили полную удовлетворённость офисами. Кстати, работающие не из дома жители столицы наиболее высоко оценили именно транспортную доступность рабочих пространств, а также обеспеченность охраной и пропускной системой, автоматическими системами отопления, кондиционирования и скоростными лифтами. Для остальных же россиян роль играет транспортная доступность, просторность кабинетов и вместительность парковок.

Стоит отметить, что различия в оценке офисов есть как по отдельным критериям, так и между разными возрастными группами. Например, молодёжь (18–29 лет) даёт более высокие оценки, выделяя для себя транспортную доступность (4,40), просторные кабинеты (4,24) и автоматическую систему отопления и кондиционирования (4,21).

При этом 60% респондентов заявили, что в идеале хотели бы тратить на дорогу до работы не более 30 минут. Сейчас это могут себе позволить менее трети опрошенных (29%), ещё 40% тратят от 31 минуты до часа. А в регионах затрачиваемое на дорогу время меньше в сравнении с Москвой, например путь 57% россиян составляет менее получаса.

"Как показало наше исследование, мотивация к смене места работы тесно связана с тем, как работники оценивают его комфортность и доступность. Поэтому хочется обратить особое внимание на выявленные дефицитные характеристики российских офисов", — заявил директор Центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

По его словам, на работе россияне проводят значительную часть жизни, поэтому комфортность и пользовательские удобства офиса крайне важны. Например, от обеспеченности современными скоростными лифтами зависит, создаётся ли для жителей и сотрудников компаний комфортная среда или получается малопригодный "человейник". Роль играют как дефицитные парковки, так и заведения общепита в офисных зданиях.

"Учитывая ритм современного горожанина, обеспечение возможности питания в течение рабочего дня уже надо воспринимать как обязательный атрибут комфортной среды не только для жизни, но и для работы", — добавил он.