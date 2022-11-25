Путин назвал настоящими героями участников СВО

Президент России Владимир Путин отметил героизм российских бойцов в ходе СВО. Об этом он заявил на встрече с матерями, сыновья которых участвуют в спецоперации, в Ново-Огарёве.

"Только они сами, ребята, знают, что они герои по-настоящему. <...> Никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знает, какой это труд тяжёлый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья", — сказал российский лидер.

При этом он отметил, что всё идёт из семьи, и в том, что ребята выбрали для себя судьбу защищать Отечество, — результат работы родителей. Путин подчеркнул, что основа самосознания, личностных ориентиров закладывается именно в семье, а личный пример взрослых — "самый основной, важнейший и фундаментальный метод воспитания".