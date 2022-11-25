В Уфе арестовали кассира ювелирного, которая украла драгоценности на 12 миллионов рублей

Суд в Уфе арестовал продавщицу ювелирного магазина, которая вынесла украшения на сумму более десяти миллионов рублей. Девушку поместили под стражу до 20 января, сообщили в Кировском районном суде города.

Судебное заседание по делу о краже ювелирных изделий. Видео © Telegram / Кировский районный суд города Уфы Республики Башкортостан

"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Макаровой К.И. суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 25 суток, до 20 января 2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, по данным следствия, сумма ущерба составила не 14 миллионов, как сообщалось ранее, а 12 миллионов рублей.