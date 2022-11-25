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25 ноября, 13:46

В Уфе арестовали кассира ювелирного, которая украла драгоценности на 12 миллионов рублей

Суд в Уфе арестовал продавщицу ювелирного магазина, которая вынесла украшения на сумму более десяти миллионов рублей. Девушку поместили под стражу до 20 января, сообщили в Кировском районном суде города.

Судебное заседание по делу о краже ювелирных изделий. Видео © Telegram / Кировский районный суд города Уфы Республики Башкортостан

"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Макаровой К.И. суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 25 суток, до 20 января 2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, по данным следствия, сумма ущерба составила не 14 миллионов, как сообщалось ранее, а 12 миллионов рублей.

У стюардессы украли Rolex за два миллиона прямо на танцполе московского бара

У стюардессы украли Rolex за два миллиона прямо на танцполе московского бара

Как уже писал Лайф, последним рабочим днём ранее не судимой 22-летней Карины М. cтало 19 ноября. Как старший продавец, она пораньше отпустила домой младшего коллегу, проверила, что осталась одна, и стала обчищать витрины и сейфы. Сотрудница набрала золота и бриллиантов, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Обложка ©

Telegram / Кировский районный суд города Уфы Республики Башкортостан

Николь Вербер

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