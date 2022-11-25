Сборная Бразилии может лишиться главной звезды на ближайшие матчи ЧМ в Катаре

Нападающий сборной Бразилии Неймар из-за травмы может пропустить оставшиеся матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил журналист Дани Гил в соцсетях.

По информации его источника, Неймар с большой долей вероятности пропустит следующий матч — против Швейцарии. В последней встрече против сборной Камеруна его появление также не ожидается, так как наставник бразильцев Тите не хочет рисковать здоровьем главной звезды своей команды. Добавим, что Неймар получил травму во время встречи против Сербии и был заменён в середине второго тайма.