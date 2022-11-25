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25 ноября, 13:48

Сборная Бразилии может лишиться главной звезды на ближайшие матчи ЧМ в Катаре

Журналист Гил: Неймар может пропустить все матчи сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ

<p>Обложка © ТАСС / AP / Themba Hadebe</p>

Обложка © ТАСС / AP / Themba Hadebe

Нападающий сборной Бразилии Неймар из-за травмы может пропустить оставшиеся матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил журналист Дани Гил в соцсетях.

По информации его источника, Неймар с большой долей вероятности пропустит следующий матч — против Швейцарии. В последней встрече против сборной Камеруна его появление также не ожидается, так как наставник бразильцев Тите не хочет рисковать здоровьем главной звезды своей команды. Добавим, что Неймар получил травму во время встречи против Сербии и был заменён в середине второго тайма.

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Ранее же Лайф рассказывал, что сборная Бразилии одержала победу в заключительном матче первого тура группового этапа, обыграв команду Сербии со счётом 2:0. Главным героем встречи стал Ришарлисон, который оформил дубль.

Артур Белкин

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