В Петербурге поздравили с предстоящим Днём матери семьи из Донбасса
В петербургском дворце "Малютка" поздравили с наступающим Днём матери семьи из Донбасса, чьи дети родились в Северной столице. Подробностями поделился телеканал "Санкт-Петербург". В церемонии также приняли участие представители городских властей.
В Петербурге поздравили с предстоящим Днём матери семьи из Донбасса. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Мы очень дружим и с Донецкой, и с Луганской Республикой. Мне бы очень хотелось, чтобы маленькие петербуржцы были счастливы в нашем городе", — заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.
Среди гостей и участников мероприятия присутствовали Игорь и Алёна — пара из Донбасса, которая год назад зарегистрировала отношения в Кронштадте, вернувшись после этого домой. Тем не менее рожать они решили также в Петербурге.
"Нас приняли без каких-либо проблем, сразу с распростёртыми объятиями, и первого июня я родила. Через пару дней в ту больницу в Донецке, в которой я собиралась рожать, попал осколок", — рассказала девушка.
Роды оказались непростыми, однако сотрудники 10-го роддома, как рассказали новоиспечённые родители, отлично выполнили свою работу. Теперь у молодой ячейки общества два праздника, связанных с Санкт-Петербургом.
Лайф писал об истории семьи беженцев из Херсонской области, которая переехала в Туапсе из-за постоянных обстрелов. Они были вынуждены срочно собирать вещи, забрать пожилую бабушку и уехать из зоны боевых действий.
Телеканал "Санкт-Петербург"