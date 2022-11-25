В петербургском дворце "Малютка" поздравили с наступающим Днём матери семьи из Донбасса, чьи дети родились в Северной столице. Подробностями поделился телеканал "Санкт-Петербург". В церемонии также приняли участие представители городских властей.

В Петербурге поздравили с предстоящим Днём матери семьи из Донбасса. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Мы очень дружим и с Донецкой, и с Луганской Республикой. Мне бы очень хотелось, чтобы маленькие петербуржцы были счастливы в нашем городе", — заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Среди гостей и участников мероприятия присутствовали Игорь и Алёна — пара из Донбасса, которая год назад зарегистрировала отношения в Кронштадте, вернувшись после этого домой. Тем не менее рожать они решили также в Петербурге.

"Нас приняли без каких-либо проблем, сразу с распростёртыми объятиями, и первого июня я родила. Через пару дней в ту больницу в Донецке, в которой я собиралась рожать, попал осколок", — рассказала девушка.

Роды оказались непростыми, однако сотрудники 10-го роддома, как рассказали новоиспечённые родители, отлично выполнили свою работу. Теперь у молодой ячейки общества два праздника, связанных с Санкт-Петербургом.