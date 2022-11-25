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25 ноября, 14:02

Воробьёв рассказал о создании первой электронной базы призывников

Губернатор Воробьёв: Подмосковье первым в России внедрило электронный реестр призывников

Подмосковье стало первым в России регионом, создавшим реестр призывников с использованием цифровизации. Разработанная программистами система объединила данные МФЦ, "Школьного дневника" и "Госуслуг". Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв в ходе конференции "Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия".

"Некоторое время назад министр обороны Сергей Кужугетович [Шойгу] посетил один из военкоматов, и то, что там происходит, заставило его дать сигнал по модернизации. Экспериментальной площадкой выбрали Московскую область, военкомат в Одинцове", — приводит его слова телеканал "360".

Воробьёв отметил, что в местном военкомате были внедрены цифровые сервисы, которые помогли актуализировать все сведения о призывниках. Об этой системе пока массово не информировали, но теперь, когда тестовый период завершён, цифровую платформу можно будет внедрить и в других 30 военкоматах Московской области, добавил губернатор.

По его словам, старая система в Одинцове позволяла видеть только 35 тысяч призывников (теперь — 46 тысяч), а для уточнения данных мужчин нужно было лично вызывать в военкомат.

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Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Ирина Фальке

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