"Плевок в адрес родной церкви": Священник жёстко раскритиковал нашумевший "Монастырь" с Ивлеевой

Нашумевший сериал "Монастырь" с Анастасией Ивлеевой в главной роли — очередной плевок в адрес православной церкви, поэтому смотреть его не имеет совершенно никакого смысла. Как подчеркнул в беседе с Лайфом священник Павел Островский, эта весьма откровенная картина даёт абсолютно искажённое представление о православной жизни, а также о женских монастырях.

Он признался, что полностью не смотрел "Монастырь", но небольшого кусочка трейлера было вполне достаточно для того, чтобы понять, что всё показанное в нём однозначно не имеет ничего общего с действительностью. Как пояснил священник, церковь всегда боролась с единичными случаями нарушений в монастырях, однако в данной картине с возрастным ограничением 18+ все они выдаются в порядке нормы.

"Никакой пользы от этого сериала никому не будет. Только очередной плевок в адрес родной церкви, в которую мы все ходим. С теми комментариями, с которыми я ознакомился, я полностью согласен: ни слова ни прибавить, ни убавить", — резюмировал собеседник Лайфа.

Сериал "Монастырь" (+18) рассказывает о жизни тусовщицы, которая прячется от тюрьмы в стенах монастыря. Главные роли в картине сыграли телеведущая Анастасия Ивлеева, актёр Филипп Янковский, актриса Мария Миронова и многие другие. Режиссёром и сценаристом выступил Александр Молочников.