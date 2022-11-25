Путин не исключил, что льготы российских военных распространят на ополченцев Донбасса с 2014 года
Президент Владимир Путин не исключил, что военные льготы могут быть распространены на защитников Донбасса, которые вступили в ополчение в 2014 году. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с матерями участников специальной военной операции. Беседа проходит в пятницу в Ново-Ограёво в преддверии грядущего праздника — Дня матери.
"Сейчас у нас принят закон, согласно которому все российские льготы распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно ли это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года? Там, где один или два юриста, там минимум три или четыре мнения, но мы поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования сделаем", — заверил глава государства участниц встречи.
Путин добавил, что уже обсуждал данный вопрос с министром обороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой, на разговор вёлся "в общих чертах", а теперь консультации пройдут более предметно.
Ранее в ходе сегодняшней встречи Путин отметил героизм российских бойцов в ходе специальной военной операции, признался, что иногда напрямую говорит с военными, которые особо отличились в ходе боевых действий и рассказал, что лично разделяет боль всех матерей, которые потеряли сыновей при исполнении воинского долга. Путин заверил, что власти будут делать всё возможное, чтобы мамы погибших бойцов не чувствовали себя забытыми.
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ТАСС / Александр Щербак