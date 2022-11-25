Путин не исключил, что льготы российских военных распространят на ополченцев Донбасса с 2014 года

Президент Владимир Путин не исключил, что военные льготы могут быть распространены на защитников Донбасса, которые вступили в ополчение в 2014 году. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с матерями участников специальной военной операции. Беседа проходила в пятницу в Ново-Огарёве в преддверии грядущего праздника — Дня матери.

"Сейчас у нас принят закон, согласно которому все российские льготы распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно ли это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года? Там, где один или два юриста, там минимум три или четыре мнения, но мы поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования сделаем", — заверил глава государства участниц встречи.