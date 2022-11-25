Мать героя-ополченца рассказала Путину, с какими словами сын уходил воевать в 2014 году

Мать ополченца Константина Пшеничкина, который в 2014 году ушёл в ополчение воевать против ВСУ за свободу Донбасса, рассказала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, с каким настроением сын уходил на фронт. Боец вступил в ряды добровольцев и служил в 14-м батальоне территориальной обороны ЛНР "Призрак", а также в 6-м казачьем полку имени М.И. Платова. В 2019 году он героически погиб в бою под Первомайском. Пшеничкин был посмертно награждён медалью "За отвагу" Луганской Народной Республики.

"Мы стали субъектом РФ, о чём мечтали ополченцы первой волны. Когда мой сын в 2014 году ушёл в ополчение, он сказал: "Мама, я иду воевать за Россию, за Русский мир, за русское слово", — поделилась с президентом женщина.

Она также рассказала, что сын погиб в утреннем бою: враг подошёл слишком близко, и Константин выскочил из окопа, взяв огонь на себя. В атаку он бросался со словами: "Пойдём, братва, рубить укропов".