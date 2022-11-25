Президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции заявил, что воссоединение Донбасса с РФ должно было состояться раньше, что позволило бы избежать большого количества жертв.

Путин — о воссоединении Донбасса с РФ: стало очевидно, что должно было произойти раньше. Видео © LIFE

По словам главы государства, с 2014 года были определённые надежды на то, что регионы Донбасса в рамках Минских соглашений смогут вновь стать частью Украины, однако в этот же момент не чувствовалось до конца "настроение местных жителей".