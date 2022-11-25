Путин — о воссоединении Донбасса с РФ: Стало очевидно, что должно было произойти раньше
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции заявил, что воссоединение Донбасса с РФ должно было состояться раньше, что позволило бы избежать большого количества жертв.
Путин — о воссоединении Донбасса с РФ: стало очевидно, что должно было произойти раньше. Видео © LIFE
По словам главы государства, с 2014 года были определённые надежды на то, что регионы Донбасса в рамках Минских соглашений смогут вновь стать частью Украины, однако в этот же момент не чувствовалось до конца "настроение местных жителей".
"Теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших под обстрелами детей", — заявил Путин.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей.
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ТАСС / Александр Щербак