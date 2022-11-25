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Опубликовано 25 ноября 2022, 15:35

Путин рассказал, что ежедневно проводит совещания с Министерством обороны

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции заявил, что ежедневно проводит совещания с членами Министерства обороны.

"Каждый раз на встречах с Минобороны, а они проходят каждый день, я каждый день об этом говорю (о снабжении военнослужащих в зоне специальной военной операции. — Прим. Лайфа)", — заявил Путин.

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Ранее глава государства заметил, что российские военные, участвующие в специальной военной операции, не делят себя на отдельные касты, а, напротив, все друг другу помогают.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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