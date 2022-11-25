Путин: Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо

Россия ведёт борьбу не с жителями Украины, а лишь с теми, кто считает их пушечным мясом, поставляя вооружение и деньги на продолжение боевых действий. Об этом в ходе встречи с матерями участников СВО заявил президент РФ Владимир Путин.

"В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, а в этом смысле нам приходится воевать не с ними (украинцами. — Прим. Лайфа), а с теми, кто им всё поставляет и платит, использует их как пушечное мясо на самом деле. Без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются", — заявил российский лидер.