Стоматолог рассказал, как щель между зубами может привести к проблемам с надпочечниками

Щель между зубами, называющаяся диастемой, может грозить рядом неприятных проблем со здоровьем и дикцией. Об этом "Газете.ru" рассказал хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов. По его словам, при еде пища давит на десну и травмирует её, а диастема постепенно начинает расширяться.

"С возрастом эти процессы прогрессируют, что может стать причиной пародонтита, воспаления тканей вокруг зуба. После появления во фронтальном отделе он постепенно распространяется на боковые, то есть из локального он развивается в генерализованный", — пояснил врач.

Он подчеркнул, что пациенты часто недооценивают возникающие в полости рта воспалительные процессы, которые могут грозить потерей зубов и другими серьёзными последствиями.

Дахкильгов предупредил, что пародонтит — опасное системное заболевание, которое способно привести к нарушениям во всём организме. Инфекция может распространиться по крови, вызвав опасный для жизни септический эндокардит, ревматоидный артрит или повреждение надпочечников.