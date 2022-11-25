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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 15:55

Путин: Расстрелы в войсках Украины подтверждают, что мы имеем дело с неонацистским режимом

Путин указал на плохую моральную обстановку и расстрелы в украинских войсках

Президент России Владимир Путин указал, что войсках Украины господствует плохая моральная атмосфера, а также напомнил о расстрелах бойцов Незалежной прямо перед строем. Об этом он сказал на встрече с матерями участников СВО в Ново-Огарёве.

"Расстреливают перед строем, наши ребята своими глазами наблюдали. И тела валяются, даже не собирают просто расстрелянных. Вот недавно опять случай: пять человек расстреляли перед строем, тех, кто отказывался идти или ушёл с позиций. Там другая моральная атмосфера совсем. Это лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом", — сказал российский лидер.

Путин: Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо
Путин: Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо

Напомним, об инциденте, который упомянул Путин, стало известно 17 ноября. Как сообщили в Минобороны РФ, случай произошёл в 81-й аэромобильной бригаде ВСУ. Пятеро бойцов из-за больших потерь отказались выполнять боевые задачи. Поэтому для "наведения порядка" прибыли боевики одного из нацистских формирований, которые публично расстреляли военных.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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