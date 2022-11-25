Путин: Расстрелы в войсках Украины подтверждают, что мы имеем дело с неонацистским режимом

Президент России Владимир Путин указал, что войсках Украины господствует плохая моральная атмосфера, а также напомнил о расстрелах бойцов Незалежной прямо перед строем. Об этом он сказал на встрече с матерями участников СВО в Ново-Огарёве.

"Расстреливают перед строем, наши ребята своими глазами наблюдали. И тела валяются, даже не собирают просто расстрелянных. Вот недавно опять случай: пять человек расстреляли перед строем, тех, кто отказывался идти или ушёл с позиций. Там другая моральная атмосфера совсем. Это лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом", — сказал российский лидер.