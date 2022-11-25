Мать участника СВО из ЕАО рассказала о всплеске гражданской активности во время мобилизации

Мать участника спецоперации из Еврейской АО Мария Костюк рассказала, что во время частичной мобилизации в их городах в военкоматы стояли очереди. Она отметила, что жителей округа очень удивили новости об "опустевших" крупных городах.

"СВО нас объединила. Такой всплеск гражданской активности, волонтёрства", — рассказала женщина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Мария Фёдоровна родилась в 1977 году в городе Биробиджане, Еврейская автономная область, занимает пост заместителя председателя Правительства Еврейской автономной области, разведена и воспитывает дочь. Сын Марии Костюк Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, героически погиб в зоне проведения СВО.