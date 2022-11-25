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Опубликовано 25 ноября 2022, 15:59
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Мать участника СВО из ЕАО рассказала о всплеске гражданской активности во время мобилизации

Мать участника спецоперации из Еврейской АО Мария Костюк рассказала, что во время частичной мобилизации в их городах в военкоматы стояли очереди. Она отметила, что жителей округа очень удивили новости об "опустевших" крупных городах.

"СВО нас объединила. Такой всплеск гражданской активности, волонтёрства", — рассказала женщина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Мария Фёдоровна родилась в 1977 году в городе Биробиджане, Еврейская автономная область, занимает пост заместителя председателя Правительства Еврейской автономной области, разведена и воспитывает дочь. Сын Марии Костюк Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, героически погиб в зоне проведения СВО.

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Ранее мать героя-ополченца рассказала президенту, с какими словами сын уходил воевать в 2014 году. Константин Пшеничкин вступил в ряды добровольцев и служил в 14-м батальоне территориальной обороны ЛНР "Призрак", а также в 6-м казачьем полку имени М.И. Платова. В 2019 году он героически погиб в бою под Первомайском.

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ТАСС / Александр Щербак

Ирина Фальке
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