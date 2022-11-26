Офтальмолог назвала 5 причин покраснения глаз
Офтальмолог Миргородская рассказала, о чём может говорить покраснение глаз
Покраснение глаз является одной из самых частых жалоб пациентов, а также выступает первым признаком возникшей патологии. В этом случае лучше не заниматься самодиагностикой, а обратиться за консультацией к специалисту, рассказала Лайфу кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, офтальмолог-хирург, лазерный хирург медцентра "СМ-Клиника" Светлана Миргородская.
"Наиболее частые причины покраснения — это воспалительные поражения глаз — бактериальные/вирусные/грибковые конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты", — объяснила она.
Сезонное покраснение, сопровождающееся зудом, как правило, связано с аллергическим конъюнктивитом, а покраснение исключительно к концу рабочего дня в сочетании с усталостью или ощущением "песка" в глазах — с синдромом сухого глаза, заметила Миргородская.
При резко возникшем покраснении, которому сопутствуют боль в глазу и слезотечение, можно подозревать попадание инородного тела в конъюнктивальный мешок или на роговицу, добавила медик, а резкое покраснение глаза в сочетании с болью в соответствующей половине головы, плече и тошнотой могут быть проявлениями острого приступа глаукомы, заключила она.
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