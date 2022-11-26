Лавров обвинил Европу в возрождении неонацизма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире. По его словам, нынешняя ситуация на Украине является явным тому подтверждением. Об этом он рассказал в интервью для фильма "Нацизм под следствием".

"Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы", — подчеркнул глава МИД.

Он напомнил о недавнем вопросе лидера Франции Эмманюэля Макрона, который поинтересовался, почему Украина должна жить по той модели, которую якобы навязывает Европа. По мнению Лаврова, это высказывание было очень показательным. Он пояснил, что все годы после госпереворота в Незалежной Макрон не интересовался, почему "русские на Украине должны жить по модели, навязываемой неонацистами".

"Очевидный двойной стандарт. Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!" — указал министр.