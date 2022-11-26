В Совфеде отреагировали на бойкот делегации Украины в ПА ОБСЕ

Запад с подачи Украины будет и дальше пытаться найти способ исключить Россию из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сказал член Совфеда от Крыма Сергей Цеков, комментируя бойкот киевской делегации в органе.

"Нет у них возможностей исключить Россию, но они будут их искать", — заявил сенатор РИА "Новости".

Цеков отметил, что у Киева в отношении Москвы "всегда негативные" предложения для стран Евросоюза. По его словам, "если бы Украина ни в чём не участвовала, мир бы стал более спокойным, поскольку основной источник дестабилизации — её политическая верхушка".