В Совфеде отреагировали на бойкот делегации Украины в ПА ОБСЕ
Сенатор Цеков отреагировал на бойкот делегации Украины в ПА ОБСЕ
Запад с подачи Украины будет и дальше пытаться найти способ исключить Россию из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сказал член Совфеда от Крыма Сергей Цеков, комментируя бойкот киевской делегации в органе.
"Нет у них возможностей исключить Россию, но они будут их искать", — заявил сенатор РИА "Новости".
Цеков отметил, что у Киева в отношении Москвы "всегда негативные" предложения для стран Евросоюза. По его словам, "если бы Украина ни в чём не участвовала, мир бы стал более спокойным, поскольку основной источник дестабилизации — её политическая верхушка".
Ранее Украина решила бойкотировать работу ПА ОБСЕ до тех пор, пока из неё не исключат Россию. Как заявила депутат Рады Евгения Кравчук, организация должна сформировать единое мнение по конфликту в Незалежной.
ТАСС / Сергей Бобылев