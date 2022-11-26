Киев решил бойкотировать работу ПА ОБСЕ, пока из неё не исключат Россию

Делегация Украины намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), пока в ней сохраняется представительство России. Об этом заявила член украинской делегации, депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгения Кравчук.

"Сегодня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать своё отношение к участию в ней россиян", — написала она в соцсетях.

В пятницу, 25 ноября, Постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог принять решение о прекращении членства РФ в данной организации. К протестам украинской делегации по этому поводу уже присоединились представители Литвы и Эстонии.