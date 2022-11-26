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26 ноября, 00:37

Киев решил бойкотировать работу ПА ОБСЕ, пока из неё не исключат Россию

Делегация Украины намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), пока в ней сохраняется представительство России. Об этом заявила член украинской делегации, депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгения Кравчук.

"Сегодня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать своё отношение к участию в ней россиян", — написала она в соцсетях.

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В пятницу, 25 ноября, Постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог принять решение о прекращении членства РФ в данной организации. К протестам украинской делегации по этому поводу уже присоединились представители Литвы и Эстонии.

Ранее первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Польша отказалась выдавать визы членам делегации из РФ на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве. По его словам, такое решение там объяснили отсутствием возможности.

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ТАСС / EPA / Rafal Guz

Иван Косицын

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