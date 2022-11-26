Киев обвинили в невыполнении условий Конвенции о запрете противопехотных мин

Украина и Греция по-прежнему не выполняют условия Конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление по итогам совещания стран – участниц договора.

Согласно данным членов конвенции, Греция приступит к работе после подписания нового контракта с компанией в Хорватии, которая должна уничтожить оставшиеся 300 тысяч мин в течение 18 месяцев. При этом Украина сообщила о наличии более 3,3 миллиона ПФМ-1 "Лепесток", которые должна была уничтожить ещё до начала российской спецоперации. Представители Киева заверили, что в докладе участникам конвенции 30 апреля 2023 года смогут предоставить новую оценку того, какие запасы мин остались в стране.