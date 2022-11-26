Гол и передача Капризова не помогли "Миннесоте" справиться с "Торонто"

У проигравших отличился россиянин Кирилл Капризов. На его счету также результативная передача. Таким образом, он продлил результативную серию до восьми матчей, за этот период хоккеист набрал 11 очков (четыре шайбы + семь передач). Капризов стал первым игроком в истории "Миннесоты", у которого трижды в карьере была серия из восьми и более встреч с результативными действиями. "Миннесота" располагается на пятой позиции в Центральном дивизионе с 20 очками после 20 встреч.