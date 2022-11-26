Гол и передача Капризова не помогли "Миннесоте" справиться с "Торонто"
Капризов продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей и установил рекорд "Миннесоты"
Хоккейный клуб "Миннесота" минимально проиграл "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:4.
Гол Кирилла Капризова за "Миннесоту" в матче НХЛ. Видео © t.me / hockeybz
У проигравших отличился россиянин Кирилл Капризов. На его счету также результативная передача. Таким образом, он продлил результативную серию до восьми матчей, за этот период хоккеист набрал 11 очков (четыре шайбы + семь передач). Капризов стал первым игроком в истории "Миннесоты", у которого трижды в карьере была серия из восьми и более встреч с результативными действиями. "Миннесота" располагается на пятой позиции в Центральном дивизионе с 20 очками после 20 встреч.
Ранее Лайф писал, что нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал восьмым россиянином, преодолевшим отметку в 1000 матчей в Национальной хоккейной лиге. Юбилейной для него стала игра с "Чикаго" (5:3), в которой Малкин отметился заброшенной шайбой и стал первой звездой игрового дня. Всего за карьеру он набрал 1166 очков (452 гола и 714 передач).
t.me / hockeybz