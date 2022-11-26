В Польше американский расист атаковал солдат своей же армии

Известный своими скандальными расистскими выходками гражданин США Джон Минадео – младший набросился с камерой на группу американских военнослужащих. Как сообщает Daily Mail, это произошло в Польше. Мужчина снимал на камеру группу военных, проходящих по торговому центру, и затем обратился к ним с провокационными вопросами.

Минадео обвинил американских солдат в пропаганде культа Джорджа Флойда и заявил о том, что их паспорта не имеют смысла. Это высказывание он объяснил тем, что любой нелегальный мигрант становится в результате таким же, как и они, американцем.

"Слышали про Кей Григгс? Она дала интервью, в котором вывела на чистую воду всё американское командование: сплошь содомиты!" — продолжил кричать Минадео.

Он потребовал от американских военных "не пачкать" Польшу и заявил, что в американской армии не спрашивают про уровень IQ. Солдаты старались с ним не контактировать и не оборачивались в его сторону.

Издание напоминает, что Минадео-младший не в первый раз попадается на расистских выпадах. За несколько месяцев до этого инцидента 39-летнего нациста арестовали в Польше за ожерелье со свастиками, также он позировал у ворот Освенцима с оскорбительными транспарантами.