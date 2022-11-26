Украинский президент назвал число сидящих без света соотечественников
Зеленский: Шесть миллионов украинцев остались без энергоснабжения
Более шести миллионов жителей Украины остаются без электроснабжения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе очередного видеообращения у себя в канале в Telegram. По его словам, решение проблем с энергетикой остаётся приоритетной задачей для властей.
"На этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. В общей сложности без света более шести миллионов абонентов", — сказал Зеленский.
По данным президента, украинская энергосистема работает на 70% от требуемых мощностей. Наблюдается серьёзный дефицит электроэнергии.
23 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфраструктуры. Помимо столицы без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября.
Telegram / Реальный Киев / Новости Украина