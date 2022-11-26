Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 ноября, 22:02

Украинский президент назвал число сидящих без света соотечественников

Зеленский: Шесть миллионов украинцев остались без энергоснабжения

Более шести миллионов жителей Украины остаются без электроснабжения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе очередного видеообращения у себя в канале в Telegram. По его словам, решение проблем с энергетикой остаётся приоритетной задачей для властей.

"На этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. В общей сложности без света более шести миллионов абонентов", — сказал Зеленский.

Зеленский попросил у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии

Зеленский попросил у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии

По данным президента, украинская энергосистема работает на 70% от требуемых мощностей. Наблюдается серьёзный дефицит электроэнергии.

23 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфраструктуры. Помимо столицы без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября.

Обложка ©

Telegram / Реальный Киев / Новости Украина

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров