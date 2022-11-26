Путин: Загрузка заводов на фоне СВО даст импульс высоким технологиям

Максимально загруженная работа заводов для обеспечения нужд Российской армии даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока — десятков регионов нашей страны — работают с максимальной загрузкой, в несколько смен. Они, кстати говоря, тоже в сегодняшних условиях дадут и дают уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства", — сказал глава государства на торжественном мероприятии к 15-летию госкорпорации.

При этом Путин объяснил, что это касается не только непосредственно оборонной промышленности, но и смежных гражданских отраслей. Он заверил, что все решения по поддержке отечественных предприятий будут приниматься максимально быстро.

"А в людях, которые здесь трудятся, сомнений нет. Уверен абсолютно", — подчеркнул российский лидер.