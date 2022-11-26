Кадыров сообщил о встрече с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в СВО на Украине. Об этом он поделился в своём телеграм-канале.

"Сегодня на встрече с Верховным главнокомандующим мы обсудили вопросы участия чеченских подразделений на Украине. Доложил об успешном укомплектовании в Чеченской Республике новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии России бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях. Они находятся на передовой и выполняют ряд стратегических задач командования спецоперацией", — написал Кадыров.

Кроме того, по словам главы республики, он доложил Путину о снабжении чеченских подразделений, оснащённости техникой, тактических возможностях. Кадыров добавил, что российский лидер отметил большой вклад Чечни в проведение СВО, в частности "достижения чеченских бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов".

"Верховный главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия — страна сплочённых патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья. Владимир Владимирович поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой. Я поблагодарил нашего президента за трепетное внимание к бойцам и слова поддержки", — подчеркнул Кадыров.