Путин: "Ростех" должен идти вперёд, ставить новые цели и достойно отвечать на новые вызовы
Госкорпорация "Ростех" должна непрерывно идти вперёд, ставить новые цели и достойно отвечать на вызовы как в технологической, так и в оборонной сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Необходимо постоянно идти вперёд, ставить новые задачи. Достойно отвечать на сложнейшие вызовы в сфере обороны и безопасности, глобальной технологической повестки", — сказал глава государства на торжественном мероприятии к 15-летию госкорпорации.
Ранее Путин заявил, что все предыдущие годы РФ жила "на чужой поляне", а нынешние события ведут страну к очищению. При этом виновны в сегодняшней ситуации и текущей спецоперации те, кто управлял Россией извне в 90-е и нулевые годы.
ТАСС / Александр Щербак / POOL