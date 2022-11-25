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25 ноября, 20:56

Путин: "Ростех" должен идти вперёд, ставить новые цели и достойно отвечать на новые вызовы

Госкорпорация "Ростех" должна непрерывно идти вперёд, ставить новые цели и достойно отвечать на вызовы как в технологической, так и в оборонной сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Необходимо постоянно идти вперёд, ставить новые задачи. Достойно отвечать на сложнейшие вызовы в сфере обороны и безопасности, глобальной технологической повестки", — сказал глава государства на торжественном мероприятии к 15-летию госкорпорации.

Путин назвал единство главным залогом успехов России

Путин назвал единство главным залогом успехов России

Ранее Путин заявил, что все предыдущие годы РФ жила "на чужой поляне", а нынешние события ведут страну к очищению. При этом виновны в сегодняшней ситуации и текущей спецоперации те, кто управлял Россией извне в 90-е и нулевые годы.

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ТАСС / Александр Щербак / POOL

Иван Косицын

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