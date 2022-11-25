Путин: "Ростех" должен идти вперёд, ставить новые цели и достойно отвечать на новые вызовы

Госкорпорация "Ростех" должна непрерывно идти вперёд, ставить новые цели и достойно отвечать на вызовы как в технологической, так и в оборонной сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Необходимо постоянно идти вперёд, ставить новые задачи. Достойно отвечать на сложнейшие вызовы в сфере обороны и безопасности, глобальной технологической повестки", — сказал глава государства на торжественном мероприятии к 15-летию госкорпорации.