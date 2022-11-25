Россиянам зимой грозят два опасных недуга одновременно

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов спрогнозировал ситуацию с дальнейшей заболеваемостью ковидом в России. В беседе с радио "Комсомольская правда" эксперт уточнил, что пандемия коронавируса всё ещё не закончилась, при этом к ней присоединяются сезонные вирусные инфекции.

Как указал Викулов, в настоящее время фиксируется достаточно серьёзный всплеск заболеваемости гриппом в РФ и в целом в Северном полушарии. Плюс активность некоторых других вирусов, как у детей, так и у взрослых, фиксируется в США и в некоторых европейских странах, подчеркнул он. Врач выразил мнение, что это в целом будет характерно для Евразийского континента. По его словам, это всё приводит к тому, что могут быть сочетанные формы заболевания, в том числе в нашей стране.

"И так как достаточно немаленькое число людей отказываются от иммунопрофилактики гриппа и многие не сделали ревакцинацию от ковида, а иммунитет недолгосрочный, можем прогнозировать появление новых случаев в ближайший месяц или два, когда, соответственно, и климат более суровый, и большее число заболевших, и быстрая передача возбудителя", — рассказал инфекционист.

Кроме того, Викулов напомнил, что омикрон-штамм ковида характеризуется очень быстрой передачей возбудителя от человека к человеку. Он добавил, что люди действительно могут легко переболеть, но проблема постковидного синдрома до сих пор существует даже для таких пациентов.