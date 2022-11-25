Путин назвал приоритетной для "Ростеха" сферу ОПК

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 25 ноября, прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити" на торжественное мероприятие к 15-летию госкорпорации. Он поздравил её сотрудников с юбилеем — это касается "прежде всего рабочих и мастеров, учёных, инженеров, конструкторов, испытателей, всех трудовых коллективов предприятий "Ростеха".

Как подчеркнул президент, это сотни тысяч людей, "высококлассных, порой уникальных, штучных специалистов". По словам Путина, они своим трудом и энергией вносят вклад в индустриальное развитие России, участвуют в решении важнейших государственных задач "по целому ряду приоритетных направлений в сфере высоких технологий".

В их числе — авиастроение, автопром, радиоэлектроника, машиностроение, медицина, новые материалы. Конечно, это укрепление обороноспособности России, сказал глава государства.

"Ведь значительная доля государственного оборонного заказа приходится как раз на предприятия "Ростеха" — нашей крупнейшей корпорации в области оборонно-промышленного комплекса. Эта сфера, достижение значимых результатов в ней должны и впредь оставаться безусловным приоритетом корпорации, именно для этого она и создавалась", — подчеркнул президент.

Российский лидер в выступлении высоко оценил значимость работы "Ростеха" для развития оборонно-промышленного комплекса России. Он подчеркнул, что эта сфера должна и впредь оставаться приоритетной для госкорпорации.

Президент обратил внимание на тот факт, что "Ростех" создавался для того, чтобы консолидировать и обеспечить развитие на новом уровне технологического, производственного и инновационного потенциала России. Путин подчеркнул, что хорошо помнит, когда и как создавалась госкорпорация.

"Хочу подчеркнуть: решение о формировании такого мощного индустриального флагмана отечественной экономики, концентрация финансовых, управленческих ресурсов себя полностью оправдали", — сказал Путин.