До минус 14 градусов: Синоптик спрогнозировал погоду на выходные и начало новой недели

Какую погоду ожидать в выходные и начале предстоящей недели, рассказал в беседе с радио КП ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, столбики термометров после двух дней оттепели начнут опускаться всё ниже и в дальнейшем этот тренд будет только сохраняться.

"Морозы будут постепенно крепчать, в субботу ночью подморозит до минус 10 в Москве, по Центральной России — до минус 12. Днём будет 5–7 градусов мороза в городе и 4–9 — по региону, пасмурно, без осадков. В воскресенье примерно то же самое, но за счёт натекания более плотной облачности — минус 5–10 в ночные часы и минус 1–6 в дневные", — сказал синоптик.

На следующей неделе температура будет умеренно холодной: ночью минус 3–8 и днём минус 1–6. Однако со вторника начнёт действовать сибирский антициклон, который ещё называется монгольский антициклон, он принесёт усиление холода и увеличение суточных колебаний температур, ночами воздух остынет до минус 9–14 градусов, а в дневные часы будет от плюс 3 до минус 8, сказал Тишковец.