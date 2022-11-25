Председателем Правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко

Андрей Алексеенко назначен главой Правительства Херсонской области. Об этом сообщает администрация региона.

"После успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач в Херсонской области на посту председателя правительства Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область. Новым председателем правительства назначен Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области", — передаёт РИА "Новости".

Алексеенко переходит на должность председателя Правительства Херсонской области с поста главы совета министров Харьковской области, где он работал с августа 2022 года. Ранее Алексеенко занимал пост мэра Краснодара.