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25 ноября, 19:29

Председателем Правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко

Андрей Алексеенко назначен главой Правительства Херсонской области. Об этом сообщает администрация региона.

"После успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач в Херсонской области на посту председателя правительства Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область. Новым председателем правительства назначен Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области", — передаёт РИА "Новости".

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Алексеенко переходит на должность председателя Правительства Херсонской области с поста главы совета министров Харьковской области, где он работал с августа 2022 года. Ранее Алексеенко занимал пост мэра Краснодара.

Ранее стало известно, что не имеющие российского гражданства жители Херсонской области, которые переехали в Крым, смогут получить государственные жилищные сертификаты. Об этом сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова

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