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25 ноября, 18:55

AFP: Макрон не планирует переговоров с Путиным до визита в США

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным до визита в США. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает AFP.

"В графике президента не запланирована беседа с президентом Путиным перед визитом в США", — заявил советник Макрона.

Визит Макрона в США начинается 29 ноября. Как заметил собеседник агентства, общение с Путиным никак не связано с переговорами французского лидера и президента США Джо Байдена, однако решение о диалоге с главой РФ может быть принято достаточно оперативно.

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Ранее сам французский лидер анонсировал свои скорые переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых он планирует обсудить атомную энергетику и Запорожскую АЭС.

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ТАСС / ZUMA

Артур Белкин

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