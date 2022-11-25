AFP: Макрон не планирует переговоров с Путиным до визита в США

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным до визита в США. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает AFP.

"В графике президента не запланирована беседа с президентом Путиным перед визитом в США", — заявил советник Макрона.

Визит Макрона в США начинается 29 ноября. Как заметил собеседник агентства, общение с Путиным никак не связано с переговорами французского лидера и президента США Джо Байдена, однако решение о диалоге с главой РФ может быть принято достаточно оперативно.