В Челябинске уволили преподавателя, который публиковал в соцсетях интимные фото студенток

Преподаватель Южно-Уральского госинститута искусств имени П.И. Чайковского (ЮУрГИИ, Челябинск) Сергей Панасенко уволен из образовательного учреждения после того, как его обвинили в проведении порнографических фотосессий с участием студенток вуза. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя ректората.

"С Панасенко С.Л. как с преподавателем художественного училища, выполняющего воспитательные функции, мы расторгли трудовые отношения. Причина — совершённый им аморальный поступок, несовместимый с продолжением данной работы", — отметили в ЮУрГИИ.

Там также добавили, что это решение Панасенко будет оспаривать в суде. Уволенный преподаватель по общественной безопасности также пытался проникнуть на территорию института, но его не пустила охрана. В ректорате уточнили, что поведение педагога и его мотивы для них остаются загадкой.

"Мы не раз собирали по его поводу специальную комиссию, чтобы выслушать его доводы, но он буквально убегал от членов комиссии. Мы даже сняли видео, как он это делал и кричал, что будет только судиться с нами", — рассказали в ректорате.

Ранее руководство ЮУрГИИ обвинило Панасенко в том, что он в соцсетях публиковал интимные фото, а в некоторых "моделях" педагоги узнали учащихся вуза. Снимки обнажённых девушек-студенток передали в полицию. В этом контенте педагоги увидели насилие, дискредитацию госсимволов, сексуальные и суицидальные мотивы. Сам Панасенко утверждает, что конфликт между ним и руководством вуза возник после того, как он начал указывать ректорату на нарушения антитеррористической безопасности в учебном заведении и говорить о нарушениях строительных и санитарных норм. После того как преподаватель не получил должной реакции от руководства, он стал писать жалобы в правоохранительные органы.