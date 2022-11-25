Патриарх Кирилл 1 декабря встретится с детьми из Донбасса в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт встречу с детьми Донбасса, которая состоится 1 декабря в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает пресс-служба Патриарха.

"1 декабря 2022 года в 17:00 в храме Христа Спасителя в рамках реализации гуманитарной миссии "Дети Донбасса в гостях у Патриарха" состоится встреча участников детских делегаций Донбасса со святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во время встречи дети смогут пообщаться со святейшим патриархом, получить его первосвятительское благословение и духовную поддержку в сложный период их жизненного пути", — отмечается в сообщении.

На встрече будут присутствовать 50 легкоатлетов в возрасте от пяти до 17 лет, которые с 7 ноября находятся на сборах в Ярославской области, а также спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет, занимающиеся в спортивном комплексе "Центральный" в Калужской области. Само мероприятие станет духовной составляющей культурной и гуманитарной программы благотворительного фонда "Спасая детство", который в этом году уже организовывал помощь пострадавшим жителям Донбасса.