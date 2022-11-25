Путин: РФ ощущает, что делает правое дело, защищая Донбасс
Россия ощущает, что делает правое дело, защищая жителей территорий, которые воссоединились с ней, в частности, Донбасса. Такое заявление во время встречи с матерями участников СВО сделал президент России Владимир Путин.
"Мы ощущаем себя людьми и ощущаем, что делаем правое дело, защищая тех наших людей, которые сейчас проживают на территориях, вошедших в состав Российской Федерации", — сказал он.
Также президент заявлял, что практика расстрелов в ВСУ показывает, что Россия имеет дело с неонацистским режимом. Он отметил удручающую моральную обстановку в украинской армии.
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