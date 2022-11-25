Власти Тюменской области запретили охотникам стрелять "на шум" после трагического инцидента
Власти Тюменской области напомнили жителям региона правила безопасности на охоте после трагического случая, во время которого отец случайно застрелил своего 8-летнего сына. Об этом со ссылкой на Госохотдепартамент области пишет Ura.ru.
"В связи с произошедшими за последнее время неоднократными случаями трагической гибели людей во время охоты департамент напоминает: правила охоты обязательны для исполнения. В частности, запрещается стрелять "на шум", "на шорох", по неясно видимой цели, а также в направлении людей в случае, когда снаряд может пройти ближе, чем в 15 метрах от них", — отметили в ведомстве.
Кроме того, охотникам напомнили, что применение тепловизоров не должно создавать угрозу жизни и здоровью людей, о запрете вести огонь, если незнакома местность, ведения охоты с неисправным оружием и ряд других правил.
Ранее Лайф сообщал, что в Сладковском районе Тюменской области мужчина во время охоты выстрелил в собственного сына. Инцидент произошёл в тот момент, когда отец перепутал мальчика с животным.
ТАСС / Максим Киселев