Нидерланды и Эквадор сыграли вничью на ЧМ-2022 и оставили Катар без шансов на плей-офф
Сборная Нидерландов сыграла вничью с Эквадором во втором туре ЧМ по футболу в Катаре
Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, встреча закончилась со счётом 1:1.
Авторами мячей в составе обеих команд стали пока что их главные бомбардиры на этом турнире: Коди Гакпо в начале встречи открыл счёт, однако в дебюте второго тайма эквадорец Эннер Валенсия вернул равенство на табло. Примечательно, что доиграть встречу до конца он не сумел из-за травмы и был вынужден покинуть поле на носилках. Отметим, что этот результат лишил всех шансов на попадание в плей-офф сборную Катара, которая в заключительном туре сыграет с Нидерландами. Добавим, что "оранжевые" Эквадор и Сенегал сохраняют шансы на выход из группы.
Ранее в этой группе сборная Сенегала со счётом 3:1 переиграла хозяев турнира — команду Катара — и одержала первую для себя победу на чемпионате мира 2022 года.
ТАСС / AP / Darko Vojinovic