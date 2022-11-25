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25 ноября, 18:10

Нидерланды и Эквадор сыграли вничью на ЧМ-2022 и оставили Катар без шансов на плей-офф

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Эквадором во втором туре ЧМ по футболу в Катаре

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, встреча закончилась со счётом 1:1.

Авторами мячей в составе обеих команд стали пока что их главные бомбардиры на этом турнире: Коди Гакпо в начале встречи открыл счёт, однако в дебюте второго тайма эквадорец Эннер Валенсия вернул равенство на табло. Примечательно, что доиграть встречу до конца он не сумел из-за травмы и был вынужден покинуть поле на носилках. Отметим, что этот результат лишил всех шансов на попадание в плей-офф сборную Катара, которая в заключительном туре сыграет с Нидерландами. Добавим, что "оранжевые" Эквадор и Сенегал сохраняют шансы на выход из группы.

Сборная Бразилии может лишиться главной звезды на ближайшие матчи ЧМ в Катаре

Сборная Бразилии может лишиться главной звезды на ближайшие матчи ЧМ в Катаре

Ранее в этой группе сборная Сенегала со счётом 3:1 переиграла хозяев турнира — команду Катара — и одержала первую для себя победу на чемпионате мира 2022 года.

Обложка ©

ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Артур Белкин

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