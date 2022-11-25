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25 ноября, 18:02

Лишь 2% россиян теряют голову при виде скидок в "чёрную пятницу"

Опрос: 71% россиян не доверяют "чёрной пятнице"

Опрос, проведённый kp.ru среди 10,3 тысячи россиян, показал высокий уровень недоверия к акциям, распространённым в "чёрную пятницу". Так, 71% респондентов считают, что продавцы наживаются на покупателях, используя маркетинговые уловки и фейковые скидки.

При этом 12% респондентов заявили, что не планируют покупать что-либо в "чёрную пятницу", так как не ориентируются на скидки при посещении магазинов.

Воспользоваться же возможностью готовы лишь 12% от опрошенных. Они отметили, что подходят к выбору акционных товаров с умом. При этом теряют рассудок и скупают всё подряд в таких случаях лишь 2% граждан. Ещё 3% затруднились с ответом.

Также некоторые граждане выразили своё мнение в комментариях. В целом большинство считает, что "чёрная пятница" — развод.

"Кто отдаст товар за полцены? Да никто, всё просчитано, чтобы обмануть покупателя и заработать побольше денег", написал один из пользователей.

"Я думаю, что это не акция, а развод", согласился другой.

"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, никто себе в ущерб работать не будет", солидарен третий.

Россиянам раскрыли, как ушлые продавцы манипулируют ценами перед "чёрной пятницей"

Россиянам раскрыли, как ушлые продавцы манипулируют ценами перед "чёрной пятницей"

Ранее Лайф рассказывал, какие категории товаров покупают чаще всего в "чёрную пятницу". В списке помимо одежды и гаджетов различная цифровая продукция.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Шандрыголов

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