Лишь 2% россиян теряют голову при виде скидок в "чёрную пятницу"

Опрос, проведённый kp.ru среди 10,3 тысячи россиян, показал высокий уровень недоверия к акциям, распространённым в "чёрную пятницу". Так, 71% респондентов считают, что продавцы наживаются на покупателях, используя маркетинговые уловки и фейковые скидки.

При этом 12% респондентов заявили, что не планируют покупать что-либо в "чёрную пятницу", так как не ориентируются на скидки при посещении магазинов.

Воспользоваться же возможностью готовы лишь 12% от опрошенных. Они отметили, что подходят к выбору акционных товаров с умом. При этом теряют рассудок и скупают всё подряд в таких случаях лишь 2% граждан. Ещё 3% затруднились с ответом.

Также некоторые граждане выразили своё мнение в комментариях. В целом большинство считает, что "чёрная пятница" — развод.

"Кто отдаст товар за полцены? Да никто, всё просчитано, чтобы обмануть покупателя и заработать побольше денег", — написал один из пользователей.

"Я думаю, что это не акция, а развод", — согласился другой.

"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, никто себе в ущерб работать не будет", — солидарен третий.