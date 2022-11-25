Иммунолог назвал причины новой вспышки коронавируса в Китае

Высокая плотность населения и жёсткие меры властей, которые не позволяют выработать у жителей естественный иммунитет, стали причиной новой вспышки коронавируса в Китае, в частности Пекине. Об этом "Вечерней Москве" заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

"Эпицентром вспышки коронавируса является Пекин. Китайская столица и близлежащие города — это крупнейшая в мире городская агломерация. На её территории проживает 150 миллионов человек. Любое попадание туда нового штамма вируса грозит обширной вспышкой. Кроме того, китайские медики проводят большое количество исследований у людей с подозрением на коронавирус. Они выявляют практически 100 процентов заразившихся", — отметил Болибок.