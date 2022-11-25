Иммунолог назвал причины новой вспышки коронавируса в Китае
Иммунолог Болибок объяснил высокой плотностью населения новую вспышку ковида в Китае
Высокая плотность населения и жёсткие меры властей, которые не позволяют выработать у жителей естественный иммунитет, стали причиной новой вспышки коронавируса в Китае, в частности Пекине. Об этом "Вечерней Москве" заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.
"Эпицентром вспышки коронавируса является Пекин. Китайская столица и близлежащие города — это крупнейшая в мире городская агломерация. На её территории проживает 150 миллионов человек. Любое попадание туда нового штамма вируса грозит обширной вспышкой. Кроме того, китайские медики проводят большое количество исследований у людей с подозрением на коронавирус. Они выявляют практически 100 процентов заразившихся", — отметил Болибок.
При этом сейчас нет никаких данных о распространении в Поднебесной каких-либо новых штаммов коронавируса, однако для России любая новая форма вируса является завозной. Иммунолог отметил, что у китайцев нет естественного иммунитета к вирусу, ведь во всём мире люди имели контакт с природным возбудителем, а жители КНР из-за жётских ограничений — нет.
Ранее Лайф сообщал, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, возникла в результате инцидента, произошедшего во время исследований.
ТАСС / AP / Andy Wong